Son dakika haberleri | Ankara'da banyoda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
18.10.2020 06:20 | Güncelleme: 18.10.2020 07:00
Son dakika haberine göre Ankara'da banyoda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti Yangında köpeğiyle mahsur kalan çocuk kurtarılınca köpeğine sarıldı Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında evde tek başına kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Ankara'da banyoda çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Yangında köpeğiyle mahsur kalan çocuk kurtarılınca köpeğine sarıldı