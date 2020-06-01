ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi

ABD'de gelir seviyesi yüksek vatandaşların ikamet ettiği Santa Monica kentinde bir giyim mağazasının yağmalandığı görüntüler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

01.06.2020 14:57 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:17

ABD'de siyahi bir gencin polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan eylemler, etkisini artırarak devam ederken sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı eylemcilerin giyim mağazalarını yağmaladığı görülüyor.

Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Her şey 20 dolarla başladı, toplam 8 dakika sürdü! İşte ABD'yi savaş alanına çeviren Floyd cinayetinin tüm detayları

TEPKİLER TÜM EYALETLERE YAYILIYOR

ABD'nin Minneapolis eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafından boğularak öldürülmesine tepkiler tüm eyaletlere yayılarak devam ediyor. Protestolar sürerken yağma görüntüleri de gündemden düşmüyor.

MAĞAZAYI YAĞMALADILAR

ABD'nin Santa Monica kentinde bir giyim mağazasında bütün giysilerin eylemcilerin tarafından yağmalanması sosyal medyada gündem oldu.