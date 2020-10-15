Altan Tan kimdir, kaç yaşında, nereli? Altan Tan kitapları nelerdir? Altan Tan hangi partiden?

Politika camiasında çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Altan Tan hakkında araştırmalar yapılıyor. Altan Tan kimdir? Altan Tan kaç yaşında, nereli? Altan Tan kitapları nelerdir? Altan Tan hangi partiden?

ALTAN TAN KİMDİR?

Altan Tan, 11 Eylül 1958'de Batman'da doğmuştur. Babasının adı Bedi, annesinin adı ise Muazzez'dir. Ailesi Midyat'ın Narlı köyünden kan davası nedeniyle 1840'lı yıllarda Midyat-Estel'e göç etti. Dedesi Hacı Yusuf Tan 1948 yılında Estel'den ayrıldı. Ailenin bir kısmı Diyarbakır'a bir kısmı ise İstanbul'a yerleşti.

Annesi Türk olan Tan'ın Kürt kökenli olan babası Bedii Tan 12 Eylül Darbesi sırasında Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde işkence görerek hayatını kaybetti. Altan Tan 1969 yılında Diyarbakır Mehmetçik İlkokulu'ndan, 1976 yılında Diyarbakır Maarif Koleji'nden, 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliğini 1982-1984 yılları arasında İstanbul Tuzla Piyade Okulu, Manisa ve Ankara'da tamamladı. 1984-1985 yılları arasında yaklaşık 1 yıl Ankara Keçiören Belediyesi'nde Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1990-1991 yıllarında Refah Partisi MKY'da görev yaptı. Aydın Menderes'in liderliğinde 1993 yılında kurulan Büyük Değişim Partisi'nin kurucu üyesi olan Tan, bu partinin Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. BDP'nin kendini feshetmesinden sonra Menderes'le birlikte Demokrat Parti'ye geçen Altan Tan 16 Ocak 1994 tarihinde Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 29 Temmuz 1995 tarihinde yapılan kongreyle yeniden GİK Üyeliğine seçilen Tan, Menderes'in Refah Partisi'ne katılımından sonra siyasete ara verdi. 2000 yılında siyasete yeniden dönen Altan Tan 2000-2002 yıllarında HADEP Parti Meclisi'nde görev yaptı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. Türkiye-Angola Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.

Yeni Zemin, Sözleşme dergileri ile Demokrasi, Yeni Gündem, Yeni Şafak, Zaman, Özgür Politika, Özgün Duruş, Star gazetesinde yazıları yayınlandı. Kürt Sorunu Ya Tam Kardeşlik Ya Hep Birlikte Kölelik adlı kitabı 2009'da Timaş Yayınlarından çıktı.

Eğitimini Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Serbest olarak çalıştı. Büyük Değişim Partisi Kurucu Üyesidir. Yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

İyi düzeyde Kürtçe ve İngilizce ile orta düzeyde Arapça bilen Tan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi 27. dönem İstanbul milletvekili adayıdır.

ALTAN TAN NERELİDİR?

Batman'da doğan Altan Tan aslen Mardinlidir.

ALTAN TAN KAÇ YAŞINDA?

1958 yılında dünyaya gelen Altan Tan 62 yaşındadır.

ALTAN TAN KİTAPLARI

• Kürt Sorunu (Ocak 2009, Timaş Yayınları)

• Değişen Ortadoğu'da Kürtler (2011, Çıra Yayınları)

• Turabiddin'den Beriyé'ye: Aşiretler, Dinler, Diller, Kültürler (2011, Nûbihar Yayınları)