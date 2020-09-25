Kitapları ve siyasi hayatıyla dikkat çeken Altan Tan kimdir? Altan Tan kitapları nelerdir? Altan'ın siyasi hayatına dair merak edilenler.

ALTAN TAN KİMDİR?

Altan Tan, 11 Eylül 1958'de Batman'da doğmuştur, memleketi ise Mardin'dir. Altan Tan'ın babasının adı Bedi, annesinin adı ise Muazzez'dir.

Altan Tan 1969 yılında Diyarbakır Mehmetçik İlkokulu'ndan, 1976 yılında Diyarbakır Maarif Koleji'nden, 1981 yılında ise İnşaat Mühendisi olmak için başladığı Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

ALTAN TAN SİYASİ HAYATI

Serbest olarak çalıştıktan sonra Büyük Değişim Partisi Kurucu üyesi olarak siyasi hayata atılmıştır.

1984-1985 yılları arasında yaklaşık 1 yıl Ankara Keçiören Belediyesi'nde Başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 1990-1991 yıllarında Refah Partisi MKY'da görev yaptı. Aydın Menderes'in liderliğinde 1993 yılında kurulan Büyük Değişim Partisi'nin kurucu üyesi olan Tan, bu partinin Genel İdare Kurulu Üyeliğine seçildi. BDP'nin kendini feshetmesinden sonra Menderes'le birlikte Demokrat Parti'ye geçen Altan Tan 16 Ocak 1994 tarihinde Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyeliğine seçildi. 29 Temmuz 1995 tarihinde yapılan kongreyle yeniden GİK Üyeliğine seçilen Tan, Menderes'in Refah Partisi'ne katılımından sonra siyasete ara verdi. 2000 yılında siyasete yeniden dönen Altan Tan 2000-2002 yıllarında HADEP Parti Meclisi'nde görev yaptı.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloğu Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. Türkiye-Angola Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir. 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Diyarbakır milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.

İyi düzeyde Kürtçe ve İngilizce ile orta düzeyde Arapça bilen Tan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi 27. dönem İstanbul milletvekili adayı olmuştur.

ALTAN TAN'IN BABASI KİMDİR?

Babası Bedii Tan 12 Eylül Darbesi sırasında Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde hayatını kaybetmiştir.

ALTAN TAN KİTAPLARI

Altan Tan'ın yayınlanmış 3 kitabı bulunmaktadır.

Kürt Sorunu (Ocak 2009, Timaş Yayınları)

Değişen Ortadoğu'da Kürtler (2011, Çıra Yayınları)

Turabiddin'den Beriyé'ye: Aşiretler, Dinler, Diller, Kültürler (2011, Nûbihar Yayınları)