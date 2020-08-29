Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı

Kahramanmaraş'taki bir apartta, alt kata su sızdığı şikayeti nedeniyle girilen dairede, kiracı Tuğrul B. (24), banyoda bileklerini keserek intihar etmiş olarak bulundu. Şahsın 10 yıl önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu ortaya çıktı.

BANYODA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, öğle saatlerinde Onikişubat ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Tuğrul B'nin bir ay önce kiraladığı ikinci kattaki daireden, alt kata su sızmaya başladı. Bunun üzerine görevli, Tuğrul B'nin daire kapısını çaldı ancak açan olmadı. Görevli yanına alt katta yaşayan kiracıyı da alarak, yedek anahtarla daireye girdi. İkili dairenin banyosunda, Tuğrul B'nin cansız bedenini buldu.

10 YIL ÖNCE DE İNTİHARA KALKIŞMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tuğrul B'nin bileklerini jiletle keserek intihar ettiğini belirledi. Tuğrul B.'nin 2010 yılında da intihar teşebbüsünde bulunduğu öğrenildi.