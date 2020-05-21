Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını eleştirdi.

"BAYRAMLAŞACAĞIM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kuytul, "Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım" ifadelerini kullandı.

İşte Alparslan Kuytul'un o paylaşımı;

ARALIK 2019'DA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul tahliye edilmişti.