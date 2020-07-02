Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı, yakınlarını ziyaret etmek isteyenleri kapsamıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu toplantıda Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Alman Bakan Maas ise uyarının ailelerini ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenler için geçerli olmadığını belirterek, "Onlar rahatlıkla gidip gelebilirler. Ama biz daha fazla imkan sağlamak istiyoruz. Yakın irtibatta bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugünkü toplantımızda AB ile olan ilişkilerimizi samimi bir ortamda dile getirdik, konuştuk. Gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi her iki tarafın yararına, vize serbestisinin hayata geçmesi, göç ve mülteci konusunda işbirliğimizin geliştirilmesi gibi konuları ele aldık. Daha pozitif bir ortamda bu konularda ilerleme kat etmek istiyoruz. Bu ilişkileri zehirleyen konular var mı? Var. Doğu Akdeniz, Ege, Kıbrıs konusu... Biz kimsenin hakkını hukukunu inkar etmiyoruz. Kimse de Türkiye'yi dışlamaya çalışmasın, her zaman bu yaklaşımı savunuyoruz. Suriye'de kalıcı bir barış önemli. AB'nin insani yardımlar başta olmak üzere oynayabileceği roller var. BM çatısı altında, AB'nin de destekleriyle Suriye'de kalıcı barışı getirmeye çalışıyoruz.

"LİBYA'YI HUZURA KAVUŞTURMAMIZ GEREKİYOR"

Libya'da da tek çözüm siyasi çözümdür. Bugüne kadar tüm çabalarımıza rağmen ateşkese yanaşmayan bir Hafter'i gördük. Net bir şekilde Berlin'de gördük. Türkiye olarak ateşkesin tesis edilmesi konusunda Sarrac yönetiminin ikna edilmesi konusunda çok önemli roller üstlendik. Berlin konferansında neler olduğunu Heiko ve Merkel gördüler. En iyi çözüm siyasi çözümdür. Bir an önce ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor. Kalıcı, bağlayıcı olması gerekiyor. Bunun için de meşru yönetimin tabi bazı şartları var. İşte tüm bu konularda, biraz önce de söyledim. Almanya ile Heiko ile, diğer ülkelerle çalışmak isteriz. Buna Fransa da dahil. Yeter ki darbecileri desteklemeyelim. NATO'nun endişelerini de bizim iyi anlamamız lazım. Bunu da karşılayacak bir istikrara, huzura Libya'yı kavuşturmamız gerekiyor.

"BİZ ALMAN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ"

Tabi yeni dönemde ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmemiz gerekiyor. Turizm önemli bir sektör. Bugün bunu da enine boyuna ele aldık. Biz güvenli bir ortamda sağlıklı bir ortamda Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Tüm tedbirlerimizi aldık. Ve tüm tesislerimiz; havaalanları, oteller, transferler dahil hepsinin sertifikasyonu yapıldı. Almanya'dan uzmanlardan oluşan heyeti de davet etmiştik. Zaten uçuşlar başladı, 8 şehre THY uçuyor. Özel şirketlerimiz uçmaya başladı. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Önemli olan Almanya'nın seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerekiyor. Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Almanya turizm sektörü için de çok önemli."

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın açıklamaları şöyle:

"Suriye'de söz konusu ateşkesin İdlib'de geniş bağlamda sürdüğünü görüyoruz. Ama yine de askeri çatışmalar var. Bunun gerçek anlamda bunun yeni bir taarruza dönüşmemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Almanya olarak biz mağdurlara 8 milyar avro sunmuş bulunuyoruz. Bu yardımın gerçekten Suriye'ye erişebilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu kararın kapsam alanını daha da sürdürmemiz gerekiyor. Amacımız da budur. Suriye'deki bu sorunun çözümü tabi ki büyük önem taşımaktadır. Siyasi süreçteki ilerlemelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sorunun sona ermesinin şartı siyasi çözümdür. Bunu ele almamız da çok iyi oldu bugün.

"LİBYA'DA ATEŞKESİN SAĞLANMASI İÇİN AYNI GÖRÜŞLERİ TAŞIYORUZ"

5+5 görüşmeleri Libya'da ateşkesin sağlanması için prensip olarak aynı görüşleri taşıyoruz. Çalışma taraflarının sadece genel açıklamalarda bulunmayıp somut olarak da uygulaması gerekiyor. Silah ambargosunun yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun için Berlin - Libya konferansında kararlaştırdığımız gibi ele alınması gerekiyor.

"ÜLKELERİN HANGİ TEDBİRLERİ ALDIĞINA BAKIYORUZ"

Turizm konusunu ele aldık. Güvenli bir turizmin, korona krizi kapsamında nasıl sağlanabileceğini ele aldık. Bu konunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Birçok insanın bunu kaldırılmasını istediğini biliyoruz. Almanya bunu AB kapsamında ele almak istiyor. Ancak Avrupa genelinde görüş birliği sağlayabilirsek, virüsün yayılmasını kontrol altına alabiliriz. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması açısından önemli bir adım atıldı. Bir liste hazırlandı, bu bir adımdır. Daha başka adımlar da olacaktır. Brüksel'in ve Almanya'nın tabi hep verilere bakarak, enfeksiyon verilerine bakıyoruz. Her bir ülkenin hangi tedbirleri aldığına bakıyoruz. Bugün bu konuda birçok bilgiyi edindik.

Bölgesel rakamların gelecekte çok önemli olacağından hareket ediyoruz. Yeni vakalar nerede, nerede hiç yok, bunların dikkate alınması gerekiyor. Avrupa genelinde bir çerçeve oluşturmuş bulunuyoruz. Karantina şartları da bu şekilde belirleniyor. Yani Almanya'da hem içe hem dışa yönelik risk bölgeleri kategorisi de dikkate alınmak zorundadır. İki haftalık aralarla olmak üzere AB'de bu konu sürekli yeniden incelenecektir.

"AİLELERİNİ YAKINLARINI ZİYARET ETMEK İSTEYENLERİ KAPSAMAYACAK"

Burada tabi ki belli açılımların olmasını istiyoruz. Bugün bu açıdan bu kadar bilgiyi edinmiş olmamız da bizi çok mutlu etti. Ailelerini, yakınlarını ziyaret etmek isteyen insanların tabi ki Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısı bu insanlar için geçerli değildir. Onlar rahatlıkla gidip gelebilirler. Ama biz daha fazla imkan sağlamak istiyoruz. Yakın irtibatta bulunacağız. Uzmanlar düzeyinde de bunu yapacağız."