Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte tarihinin en büyük daralmasını yaşadı

Almanya ekonomisi koronavirüs krizi yüzünden ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,1 küçülerek tarihinin en büyük daralmasını kaydetti.

Koronavirüs krizi sırasında tüketici harcamaları, şirket yatırımları ve ihracat çöktüğü için ülkenin ekonomisi çeyreklik verilerin açklanmaya başlandığı 1970 yılından beri en ciddi daralmasını yaşadı.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Reuters haber ajansının anketine göre ekonomistler daralmanın yüzde 9 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Ülkenin istatistik ofisine göre bu daralma en az 10 yıllık büyümenin silinmesi anlamına geliyor.

Almanya merkezli DekaBank'ın ekonomisti Andreas Scheuerle Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bunun yüzyılın küçülmesi olduğu artık resmileşti. Hisse senedi piyasalarındaki çöküşler ya da petrol fiyatlarının yapamadığını küçücük bir koronavirüs başardı" dedi.

Yıllık daralma yüzde 11,7

Almanya ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2 küçülmüştü.

Ekonomisinin yıllık daralması ise yüzde 11,7 oldu.

Commerzbank'ın baş ekonomisti Joerg Kraemer, Nisan sonunda toparlanmanın başladığını o yüzden üçüncü çeyrekte daha iyi verilerin geleceğini ancak kriz öncesi döneme dönmenin uzun süreceğini söyledi.

Diğer yandan açıklanan bir başka veriye göre ise işsizlik oranı ise Temmuz ayında yüzde 6,4 oldu.