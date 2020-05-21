Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ve 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak olan 3'üncü Lig müsabakalarına hazırlanan FC Würzburger Kickers'in futbolcuları, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskeli olarak verdikleri pozla, salgını tarihe not düşen takım posterine imza attı.

"BİR DÖNEMİN HİKAYESİNİ ANLATIYOR"

Poster çekimiyle ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu takım fotoğrafı bizim için bir dönemin hikayesini anlatıyor. Kulüp binamızda, öncelikleri ve sorumluluğumuzu hatırlatacak bir fotoğraf" denildi.

ALMANYA'DA BİR İLK

Almanya'da sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz veren ilk takım olan FC Würzburger Kickers, Almanya 3'üncü Ligi'nde 41 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.