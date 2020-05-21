Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi
Almanya 3. Ligi'nde mücadele eden FC Würzburger Kickers Kulübü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla ülkede ilk kez sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli poster hazırlayan kulüp oldu.
21.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:40
Koronavirüs nedeniyle ara verilen ve 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak olan 3'üncü Lig müsabakalarına hazırlanan FC Würzburger Kickers'in futbolcuları, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskeli olarak verdikleri pozla, salgını tarihe not düşen takım posterine imza attı.
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"BİR DÖNEMİN HİKAYESİNİ ANLATIYOR"
Poster çekimiyle ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu takım fotoğrafı bizim için bir dönemin hikayesini anlatıyor. Kulüp binamızda, öncelikleri ve sorumluluğumuzu hatırlatacak bir fotoğraf" denildi.
ALMANYA'DA BİR İLK
Almanya'da sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz veren ilk takım olan FC Würzburger Kickers, Almanya 3'üncü Ligi'nde 41 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.