Almanya'da ilk sosyal mesafeli ve maskeli takım posteri Almanya 3'üncü Ligi'nde mücadele eden FC Würzburger Kickers Kulübü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli poster hazırladı.

Almanya 3'üncü Ligi'nde mücadele eden FC Würzburger Kickers Kulübü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına dikkat çekmek amacıyla sosyal mesafe kuralına uyarak maskeli poster hazırladı.

Koronavirüs nedeniyle ara verilen ve 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak olan 3'üncü Lig müsabakalarına hazırlanan FC Würzburger Kickers'in futbolcuları, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak ve maskeli olarak verdikleri pozla, salgını tarihe not düşen takım posterine imza attı. Poster çekimiyle ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu takım fotoğrafı bizim için bir dönemin hikayesini anlatıyor. Kulüp binamızda, öncelikli ve sorumluluğu hatırlatacak bir fotoğraf" denildi.

FC Würzburger Kickers, Almanya 3'üncü Ligi'nde 41 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

Kaynak: DHA