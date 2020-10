Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var

Azerbaycan Ermenistan geriliminde PKK ve paralı asker destekli Ermeni güçlerinin sivillere yönelik saldırıları ve Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgeleri kurtarma operasyonları devam ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cephedeki son durumu A Haber'e anlattı.

İşte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in A Haber'e yaptığı son dakika açıklamalarından canlı yayın ve öne çıkanlar;

SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Onlar sivil mülkleri ve sivil vatandaşları hedef aldılar. İnsanların defin merasimlerine bile saldırdılar. Bu insanlığa karşı cinayettir. Bir kez daha Ermenistan'ın namert saldırılarını ve bu yüzünü göstermiştir. Biz öz toprak bütünlüğümüzü bundan sonra da korumaya ve ne pahasına olursa olsun savunmaya devam edeceğiz.

Biz insanlara sivillere hiçbir zaman saldırı düzenlemedik. Bunlar bunu yapıyor. Saat 16'dan seher vaktine kadar 220 füze ve top mermisi düştü Terter'e. Ancak ne olursa olsun bizim halkımızın tek bir hedefi vardır bireysel ve Karabağ'ın bağımsızlığı. Bundan ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz.

"ATEŞKES ERMENİSTAN'IN BİR TAKTİĞİYDİ"

Ateşkes için başvurdular. Bize de Rusya üzerinden bir davet geldi. Biz de dedik ki "esirlerin, cesetlerin değiştirilmesi için ateşkes olabilir" dedik. Ancak onlar bunu toparlanıp yine saldırmak için zaman kazanmak amacıyla istemişler. Ve bir gün geçmeden Gence'ye o namert saldırıyı düzenlediler.

RUSYA'DAN SİVİL UÇAKLARLA SİLAH GİDİYOR

Rusya'dan kaçak yollarla alınmış füzeler Ermenistan'a gidiyor. Rusya'dan silahlar sivil uçaklarla gönderiliyor. Bunların bilgisini alıyoruz. Bu silahların gönderilmesi kabul edilebilir değil. Bunun için başvurduk ve bu katliam girişimlerinin durdurulmasını istedik.

ERMENİSTAN'IN HADRUT İDDİALARI YALANDIR! HADRUT'TA BAYRAĞIMIZ DALGALANIYOR

Azad edilmiş toprakları hesaplamak o kadar da zor mesele değil. Dün yeni 6 köyün işgalden kurtarılmasını duyurdum. Her gün yeni arazileri kurtarıyoruz. Stratejik noktaları özgürleştiriyoruz.

Hadrut bizde. Hadrut'ta Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Madagiz de bizde. Hesap ediyorum ki Azerbaycan halkı bunu dikkatle izliyor. O köylerin işgalden kurtarılması halkımız için tarihidir.

Çekilmeleri gerekiyor. Böyle giderlerse onların bütün silahlarını ima edeceğiz.

ŞUŞA'YI BIRAKIRSAK İŞİMİZİ YARIM BIRAKMIŞ OLURUZ

İstikamet her bir noktadır. İşgal edilmiş toprakların her bir karışı bizim için kutsaldır ve her bir karışını alana kadar ordumuz durmayacak. Bunlar ya çekilecek ya da biz alacağız. O nedenle Şuşa'yı işgalden kurtarmazsak örneğin işimizi yarım yapmış oluruz.

TÜRK SİHA'LARI İLE 1 MİLYARLIK ERMENİ MÜHİMMATI İMHA EDİLDİ

Ermenistan işgal bölgelerinde çok güçlü istihkam noktaları örmüştü. İnsansız Hava Araçları ve SİHA'lar çok büyük bir fayda sağladı. Bunların keşfi ve riskini aza indirerek tespiti için elimizi çok güçlendirdi. Ve çok mutluyuz ki gardaş Türkiye'nin gelişmiş harp sanayisi ile bu SİHA'ları alabildik. Türkiye'den aldığımız SİHA'larla 1 milyar dolar değerinde Ermeni techizatını imha ettik.

ÖLDÜRÜLEN ERMENİLER ARASINDA PARALI ASKERLER VAR

PKK'dan destek alıyorlar. Onlara dağda sürekli yer değiştirdikleri yerler yaptırılmış. Bugün öldürülen Ermeni güçleri arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var. Bunlar paralı askerler.

MAKSATLI OLARAK ASKERİ DESTEK HABERLERİ YAPIYORLAR

Askeri destek isteme konusunda yalan kampanyalar yapılıyor. Bize Pakistan, Bosna Hersek ve en çok da hürmetli gardaşım Erdoğan ve Türk halkı en büyük desteği bize vermiştir. Ancak askeri bir desteğe lüzum yoktur. Bu konuda yapılan propagandalar uluslararası kamuoyunu galeyana getirmek amaçlıdır. Diyorlar ki "Ermenistan ile Türkiye vuruşuyor" ya da "Ermeni uçağını Türk F16'sı vurdu" bunların gerçeğinin ortaya çıkması uzun sürmüyor.