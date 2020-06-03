Alışveriş yapmaya çıkan Bennu Gerede, maske takma zorunluluğuna uymadı

Oyuncu Bennu Gerede önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Alışveriş merkezinin içinde maske takarak alışveriş yapan Gerede, açık havaya çıktığında maskesini çıkartarak kurallarını hiçe saydı.

"MASKESİZ DURMAK YASAKSA CEZA KESSİNLER"

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi. AVM'de maskesini takıp alışverişini yapan Gerede, AVM'den çıkar çıkmaz maskesini çıkardı. Konu hakkında konuşan Gerede, "Dışarıda maske takmayı çok sağlıklı bulmuyorum. Dışarıda oksijen var. Yasaksa ceza kessinler o zaman. Dışarıda takmak istemiyorum. AVM'lerde takıyorum sadece" dedi.