Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti

ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, haziran ayında evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın dosyasını incelemye başladı. Aleyna'nın ölümünde şüpheli olarak gösterilen Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü olarak bulunmasının ardından ATV Ana Haber'e de yansıyan bir gelişme yaşandı.

AİLENİN YAŞADIĞI İLE GİTTİ

Pek çok kez Aleyna Çakır'ın ailesini tehdit ettiği bilinen Ümitcan Uygun'un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o paylaşımlar ise yeni bir tehdit olarak algılandı. Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'ın ailesinin yaşadığı ile (Kırşehir) giderek il sınırı levhasının önünde fotoğraf çekilmesi ve bunu sosyal medya hesabı üzerinde paylaşması dikkatleri çekti. Konuyla ilgili ATV'ye konuşan Aleyna Çakır'ın babası Mehmet Esen, Ümitcan Uygun'un elinde silahlarla tehditler savurarak gezdiğini ileri sürdü.

"BU BİR TEHDİT, BİZE SALDIRABİLİR"

Konu hakkında konuşan Aleyna Çakır'ın acılı annesi"Ben rahatım, serbestim, arkamda dayanağım var. Nasıl gezebiliyor, memleketime gelip nasıl resim çektiriyor. Bu bir tehdit tabi ki, bir anda saldırabilir, yanımda çocuklarım var torunlarım var. Analar artık ağlamasın, evlatlarını yıkayıp mezara koymasın, böylesi katilleri dışarda gezdirmesinler" dedi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR"

Baba Mehmet Esen ise "Şahıs, Kırşehir'e gelip levhanın önünde (İl sınırı) fotoğraf çekilmiş, ben geldin buradayım dercesine, elini kolunu sallayarak geziyor, halen neden tutuklanmıyor" ifadelerini kullandı.

"DELİLLER KARARTILIYOR"

Aylardır kızlarını başına ne geldiğini öğrenmeye çalışan acılı anne, artık yorulduklarını ve dayanacak güçlerinin kalmadığını belirterek "Evladımın katilini bir an evvel hapiste görmek istiyorum, Deliller savcıya ulaşmadan karartılıyor, o kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz artık" şeklinde konuştu.

Aleyna Çakır'ın ailesi, Ümitcan Uygun'un kızlarına şiddet uyguladığı ve kendilerine tehdit içeren görüntüler için bir kez daha emniyete başvuruda bulundu.

ALEYNA ÇAKIR OLAYINDA NE OLDU?

Aleyna Çakır, 3 Haziran günü Ankara Keçiören ilçesindeki evinde erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından cansız şekilde bulunmuştu. Olayın öncesinde Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almıştı. Konuyla ilgili Uygun gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı. Aleyna Çakır'ın gizemli ölümü sonrası ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında olay tüm detayları ile ele alındı.