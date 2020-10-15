Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı
İzmir'de, akaryakıt aldıktan sonra ödemesini yapmadan istasyondan kaçan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı, 500 metre sonra kaza yaptı. Şahısların yola savrulup ağır yaralandığı kazada, motosiklet sürücüsünün kafasını yol kenarındaki saksıya çarpıp darbe aldığı öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesindekiKöyiçi Mahallesi Dere Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki S.T. ve 20 yaşındaki arkadaşı E.T., plakasız olduğu öğrenilen motosiklet ile akaryakıt istasyonuna geldi. Burada motosikletine akaryakıt alan S.T., iddiaya göre ödeme yapmadan arkadaşı E.T. ile birlikte istasyondan kaçtı.
POLİSE İHBAR EDİLDİ
Akaryakıt personeli polisi arayarak ihbarda bulunurken, yaklaşık 500 metre ilerleyen S.T. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilince, S.T. ve E.T. yola savruldu. Metrelerce sürüklenen sürücü S.T., başını yol kenarında bulunan saksıya çarptı. Bu sırada akaryakıt istasyonuna giden polis ekipleri kazaya denk geldi. Ekiplerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI AĞIR
Ambulanslara alınan yaralılar, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralılardan ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.