Aldığı kilolar günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, önceki gün Kuruçeşme'de elinde kahvesiyle bir mekandan çıkarken görüntülendi. Son aylarda aldığı kilolarla dikkat çeken Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı.

SALGIN NEDENİYLE İŞLERİ DURDU

Sözcü'de yer alan habere göre: Bergen'in hayatını konu alacak filmde başrol oynayacak olan Sarıkaya'nın koronavirüs nedeniyle çekimleri ertelendi. Alice Müzikali de belirsizliğini koruyan Serenay Sarıkaya, "Bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz" dedi.

"BENİ BİRKAÇ GÜN ÇEKMEYİN"

Bir yandan yemek yeyip bir yandan da senaryo okuyan Sarıkaya, elinde kahveyle mekandan çıktı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına takılan güzel oyuncu"Ya her gün sizinleyim. Üç gündür beni çekiyorsunuz" diyerek espri yaptı.

"Senaryo mu okuyordunuz? Yeni projemi var? sorularına ise, "Daha dün konuştuk. Her gün sizinle ne yapacağız? Birkaç gün beni çekmeyin, sonra bir daha sorun aynı şeyleri konuşuruz tekrar" diyerek uzaklaştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Karantinada olduğu süreçte aldığı kilolarla sıkça adından söz ettiren Sarıkaya, siyah mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.