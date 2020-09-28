Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!

ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programda Esra Karakuş isimli kadının kendisinden 28 yaş büyük komşusuyla kaçması ve sonrasında küçük çocuğunun babasının ondan olduğunu itiraf etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları Esra Karakuş'un yasak aşk yaşayarak çocuk dünyaya getirdiği komşuları ve kocasıyla yan yana poz verdiği fotoğraf karesi ortaya çıktı.

BERABER POZ VERMİŞLER

Tepki çeken olayla ilgili RTÜK inceleme başlatırken sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi dikkat çekti. Bahsi geçen karede Ferdi Karakuş, eşi ve eşinin yasak aşk yaşayarak çocuk dünyaya getirdiği komşuları Cengiz K. yer alıyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Radyo Televizyon Üst Kurulu, bir televizyon kanalında yayımlanan programla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir. Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır. 7/24 devam eden yayınları takip eden ve gereğini yapan RTÜK, görevinin başındadır. Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.