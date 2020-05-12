Alanya ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi 'Anastasia yenge'
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya (37), yaklaşık 7 yıldır ilçenin ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yaşayan yerleşik Rus asıllı Türk vatandaşı Anastasia Petrova Çetinkaya (37), yaklaşık 7 yıldır ilçenin ve Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. Sosyal medya üzerinden paylaştığı İngilizce ve Rusça videolarla Türkiye'yi anlatan Çetinkaya, Türk eşi Ayhan Çetinkaya ile bu işi severek yaptıklarını ve dünyaya doğru bilgiler vermek istediği için videolar çektiğini söyledi.
10 yıl önce geldiği Türkiye'ye aşık olan ve Alanya'ya yerleşen gazeteci Anastasia Petrova Çetinkaya, 7 yıldır sosyal medya üzerinden Rusça ve İngilizce videolar çekip paylaşarak Türkiye'nin ve Alanya'nın gönüllü tanıtım elçiliğini yapıyor. 7 yıldır Ayhan Çetinkaya ile evli olan Anastasia Petrova Çetinkaya, Türkiye'ye ilk geldiği haftadan itibaren aşık olduğunu vurgularken, bu ülkede yaşaması gerektiğine karar verdiğini söyledi. Türkiye'ye alışıp, benimseyen Anastasia Petrova Çetinkaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya'dan bağımsız olarak belediye başkan adayı da oldu.
"Sosyal medyada, basında, televizyonda, gazetelerde bazen çok yanlış haberler çıkıyor. Ben Facebook sayfamda ve YouTube'daki kanalımda doğru bilgiler paylaşıyorum. Türkiye'nin tarihi, kültürü hakkında Rusya'da bilgi sahibi olan çok var aslında, dil bilen de var. Türkiye hakkında hiçbir şey bilmeyen bazı insanlar var, baktığınızda bizden daha çok şey biliyorlar, çünkü sosyal medyadan, basından haber alıyorlar. Biz burada yaşıyoruz ama onlar bizden daha iyi biliyorlar Türkiye'de durum nasıl, insanlar nasıl yaşıyorlar. Bu yüzden ben doğru bilgiler paylaşıyorum ve tabii ki çok güzel sonuçlar alıyoruz. Türkiye hakkında çok yanlış bilgisi olanlar Alanya'ya, Türkiye'ye gelerek geziyorlar, çok beğeniyorlar ve gitmek istemiyorlar. Korona ile ilgili gazetelerde bazen yanlış haberler çıkıyor. Ben videolarımda doğru bilgiler paylaşmaya çalışıyorum ve her zaman şunu söylüyorum; 'Doğru bilgi almak istiyorsanız devlet sayfalarından alabilirsiniz.' Sağlık Bakanımız her gün televizyona çıkarak doğru bilgiyi veriyor, durumu anlatıyor. Ayrıca bunu İngilizce ve Rusça da duyabilirler. En doğru bilgi tabii ki resmi sayfalarda olur, oradan alabilirler. Lütfen sosyal medyada bir şey gördüğünüzde ya da televizyonda bir şey izlediğinizde internete girin resmi sayfalara bakın. Alanya ile ilgili bir haber çıkıyorsa orada yaşayan Ruslara sorun, çünkü çok sayfalar var ve en doğru bilgiyi Türkiye Devleti'nden ve burada yaşayan yabancılardan alabilirsiniz."