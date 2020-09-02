Aksiyon filmlerindeki gibi kaza! Kontrolden çıkan kamyonet uçurumda asılı kaldı

Bursa'da kontrolden çıkan bir kamyonet uçurumda askıda kaldı. Kamyonetin şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, aracı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

02.09.2020 09:18 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:09

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet uçurumda askıda kaldı. Ön iki tekeri boşluğa düşerek askıda kalan kamyonette şans eseri bir can kaybı olmadı. Kamyonetin şoförü, çevredekiler tarafından araçtan çıkarılırken, olayı gören vatandaşlar hayretler içinde kaldı.

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Kaza, Gemlik ilçesi Karacaali Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gemlik-Karacaali yolunda seyreden kamyonet bir anda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet uçuruma sürüklendi.

YARISI HAVADA ASILI KALDI

Demir bariyerleri kopartarak ön iki tekerleği boşluğa düşen kamyonet askıda kaldı. Adeta aksiyon filmlerini aratmayan kazada korkulan olmayarak, büyük bir kısmı boşlukta kalan kamyonetin sürücüsü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Uçurumda askıda kalan kamyoneti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.