Akşener'den Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabından koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Akşener mesajında, "Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Binali Yıldırım, eşiyle birlikte yaptırdıkları koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını şu paylaşımla duyurdu: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."