Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan kızı ve arkadaşını kurtaran kahraman baba, boğuldu

Ordu'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 22 yaşındaki kızı Cansu Çolak ve yanındaki arkadaşını kurtaran 59 yaşındaki Halis Çolak, yaşamını yitirdi.

GENÇ KIZ VE ARKADAŞI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay, saat 13.30 sıralarında Perşembe ilçesi Çaka mevkiinde meydana geldi. Üniversite öğrencisi Cansu Çolak, serinlemek için arkadaşları ile denize girdi. Cansu ve arkadaşı bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu gören Cansu'nun babası Halis Çolak denize atladı. Kızını ve arkadaşını kurtaran Halis Çolak, akıntıya kapıldı. Halis Çolak bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan Çolak'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cansu Çolak ve arkadaşı ise Perşembe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.