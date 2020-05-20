Ak ve kara troller çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı

23 Nisan'da üzerinde çalışma yaptıkları ilaca ilişkin bir müjde vereceğini duyuran Prof. Dr. Ercüment Ovalı, piyasada bulunan bir ilaca yönelik açıklama yapınca kamuoyunun tepkisini çekmişti.

BAKAN KOCA SERT BİR DİLLE ELEŞTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Ercüment Ovalı için "Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İnsanlığa faydalı çalışma yapan herkes bizim için kıymetlidir. Araştırma ve çalışmaların nasıl yapıldığı da bellidir. 23 Mart'ta bizim çağrımıza cevap verilebilirdi. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz. Uluslararası firmanın ilacı böyle umutlar tüketilerek ifade edilemez" ifadelerini kullanmıştı.

"AK VE KARA TROLLERE YENİ İŞ KAPISI"

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan Ercüment Ovalı, dün sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaptı. Açıklamasında "Aşı çalışmamız 1. basamak testlerini geçti" diyen Ovalı, "Müjde ak ve kara trollere yeni iş kapısı, hadi eleştirin" şeklinde bir ifade kullandı.

HESABINI KAPATTI

Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan ve bazı kesimlerde tarafından sert bir dille eleştirilen bu çıkış sonrası Ovalı, Twitter hesabını kapattı.