AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı

15 Temmuz 2016 gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütlenmiş Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbe girişiminin bastırılmasının 4'ncü yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde birlik ve beraberlik mesajları verilirken Tunceli'de AK Partili ilçe başkanı tepkilere neden olan bir paylaşıma imza attı.

CHP'Lİ BAŞKANIN YÜZÜ NEREDE?

15 Temmuz'un yıldönümü vesilesiyle Pülümür'de yapılan şehit mezarı ziyaretinde AK Parti Pülümür İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu, şehit mezarını ziyaret eden CHP Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun'un yüzünü buzlayarak Twitter hesabından paylaştı.

SANSÜRE TEPKİ GELDİ

CHP'li Belediye Başkanı Müslüm Tosun ise sosyal medyada yapılan sansüre tepki gösterdi. Tosun tepkisinde, "Demokrasi ve Milli Günü adına törene katılacaksınız. Daha sonrada fotoların üstünü karartacaksınız. İşte iradeye saygı adına siyaset. Sonuç tahammülsüzlük. Sadece kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.