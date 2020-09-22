AK Parti'den Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok

İngiliz haber ajansı Reuters'ın "Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz konusunda görüşmeleri İstanbul'da sürdürmek konusunda anlaştı" haberine yönelik AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" dedi.

Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu "Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler yakın zamanda İstanbul'da yapılacak" haberlerine de yanıt verdi.

"KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuyla ilgili, "Henüz yer belirlenmiş değil, kesinleşen bir şey yok" ifadelerini kullandı.