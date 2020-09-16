Ahmet Uysal kimdir? Ahmet Uysal kaç yaşında, nereli? Ahmet Uysal hayatı ve biyografisi!

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Prof. Dr. AHMET UYSAL KİMDİR?

Prof. Dr. Ahmet Uysal, Arap Dünyası'nı ve bu bölgenin Türkiye ile ilişkilerini araştıran bir siyaset sosyoloğudur. 1972 Sakarya doğumlu olan Prof. Uysal, liseyi Sakarya'da tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü'nü bitirmiştir. Lisans üstü eğitimi için ABD'ye giden Prof. Uysal, yüksek lisans ve doktora derecelerini Güney Illinois Üniversitesi'nde almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra Dumlupınar ve Eskişehir Osmangazi Üniversitelerinde görev yapmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Uysal, devrimden hemen önce Mısır'da yaşamış, Devrim Öncesi ve Sonrasında Mısır'da Türkiye İmajı adlı kitabı kaleme almıştır. Ayrıca, Toplumsal Hareketler Sosyolojisi başlıklı diğer bir kitabı da yayınlanmıştır.

Türkiye, Arap Dünyasının birlikte akademik çalışmalar yapması gerektiğine inanan Prof. Uysal, bölge ülkelerinde Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongreleri (ATCOSS), çalıştaylar ve sempozyumlar düzenlemiştir. Prof. Uysal, Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından takip etmekte, sosyal ve akademik seviyelerde karşılıklı işbirliği ve anlayışın gelişmesi için çalışmaktadır. Daha önce İran Araştırmaları Merkezi'nin (İRAM) kurucu başkanlığını da üstlenen Prof. Uysal, Al-Jazeera, Al-Arabia, BBC gibi uluslararası ve ulusal medya kuruluşları için Ortadoğu ve Türkiye hakkında değerlendirmeler yapmakta, makaleler yazmaktadır. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Prof. Uysal, Anadili Türkçe dışında İngilizce, Arapça ve Fransızca bilmektedir.