Ahmet Nur Çebi'den Türk futbolu için köklü değişiklik önerisi: Küme düşme kaldırılsın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezon geneli, takım performansı, teknik direktör değişiklikleri, altyapı ve transferlerle ilgili Anadolu Ajansı'na konuştu.

Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar şöyle;

Abdullah Avcı, ayrılığın doğru olacağını düşündü ama kararı yönetime bıraktı. Biz de bu kararın doğru olacağını düşündük ve Sergen Hoca'yı göreve çağırdık. Öze dönmek istiyorduk ve camia da bu yönde bize baskı yapıyordu. Bu nedenle Sergen Yalçın'ı seçtik. Doğru yapmışız, yönetim kurulumuzun da başarısıdır. Allah da yardım etti. 13'ten 3'e çıkmak bir başarıdır. Şampiyon olamamak da mutsuzluk kaynağıdır. Abuk subuk puanlar kaybettik, o kayıplar olmasa şu an şampiyonduk.

"SERGEN HOCA POZİTİF"

Sergen Hoca pozitif, sahaya sürekli kazanmak için çıkan, sürekli hücum oynatan ve gol isteyen bir teknik adam. Beşiktaş'ın gençlerine de değer veriyor. Hocamızla aramızda problem yok, ikimiz de aynı şeyleri düşünüyorum. İkimiz de kuracağımız takımda 2-3 yaratıcı yabancı istiyoruz. Almanya'dan gençler istiyoruz. Altyapımızdan gençler istiyoruz. Ancak altyapımızdan çıkartabileceğimiz çok oyuncu yok. Bu bizim için talihsizlik ve altyapıyı da geliştireceğiz. Beşiktaş altyapısında yapabilecek çocuk yoksa, zorla genç oynatamazsınız. Altyapıda 3-5 sene içinde oluşmamış çocukları oluşturacağız. Şu an 3-5 gencimiz var, kalecimiz muhteşem. Altyapı işi uzun vadeli.

"ALTYAPI SORUNU HEPİMİZİN HATASI"

Altyapı sadece 'Var' demek için var. Bu ne yazık ki hepimizin hatası. Altyapıdan oyuncu çıkartamıyoruz, sonuç ortada. Bir kararlılık gösterirsek, ona göre genç seçeriz, ona göre eğitiriz ve A Takım'da yer almaları için gayret gösteririz.

"İNŞALLAH SERGEN YALÇIN BURADA EMEKLİ OLUR"

Sergen Yalçın, Beşiktaş için 'Tehlike anında camı kırın' şeklinde bir teknik adam olmasın. Sergen Hoca, bir ömrünü Beşiktaş'ta geçirsin. İnşallah sağlığı, sıhhati müsaade eder, başarılı olur ve emekliliğini burada yapar.

"DİŞE DİŞ BİR MÜCADELE OLACAK"

Haksız rekabet sağlıksız bir şey. Türk futbolunda uzun süre haksız rekabet vardı. Dört büyüklerin imkanları daha fazla, transferde eli açık davranıyorsunuz ve Anadolu kulüplerinde aynı şartlar yok. Bugüne kadar dört büyükler böyle ilerledi. Artık eskisi gibi paralar olmayınca, kimse fuzuli harcama yapamıyor. Bu ekonomik şartlarda dişe diş bir mücadele olacak. Alanyaspor'u tebrik ederim, bu şekilde birçok Anadolu kulübümüz var.

"NASIL AĞLAMAYAYIM?"

Çok ağlıyor' diyorlar, nasıl ağlamayayım? Nasıl güleyim? Ben ağlamaya devam edeceğim. Eğer siz bir ailesiniz, hem acı günleriniz hem de güzel günleriniz olur. Görevi tamamladığımda bana hak verecekler. Ağlamayan bir başkanları ileride olacak. İşler oturmuş, işler yolunda giderken ağlamayan başkanları olur. Biz ağlamıyoruz aslında, abartıyorlar. Biz durum tespiti yapıyoruz.

"BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE VE G.SARAY AYNI DURUMDA"

Beşiktaş şu an ne durumdaysa, Fenerbahçe ve Galatasaray da aynı konumda. Birbirimizden farkımız yok. Aynı ölçülerde hareket edersek, kulüpleri zarara sokmayız ve eşit şartlarda mücadele ederiz.

"450 MİLYON SADECE FAİZ"

Bankalar Birliği'ne diyoruz ki; 'İki yıl bizden para almayın'. Bizden faiz alıyorlar, 450 milyon TL sadece faiz ödemesi var. Gelen gelirler sadece faizi karşılıyor. Şuan gider çok. Bütçeyi 60 milyondan, 30 milyona indirelim ki faiz borcunu ödeyelim. İlerde 10-12 sene sonra borçsuz Beşiktaş yaratalım. Bu olmak zorunda.

"BANKALAR DA HAKLI"

Borcun ödemesi tabii ki 10-12 sene yapıyor. 3 milyar borcu yıl bölün bakalım ne kadar yapıyor. Bankalar da haklı, onlardan paraları almışız ve sokakta çarçur ediyoruz, onlar da paralarını istiyor.

"10 MİLYON TL BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Bırakmam Seni kampanyası beklentileri karşılamadı ama umutluyum. Bazıları kampanyanın çok herkese ulaşmadığını söylüyor. Ancak her Beşiktaşlı biliyor, daha ne olacak? Şimdi pazartesiden itibaren iş insanları ile görüşeceğiz. Yönetim olarak 10 milyon TL bağışlama kararı aldık. Bunun 3-4 milyonluk kısmını ben vereceğim.

"İNSANLARI NEDEN 6 AY PARASIZ BIRAKTINIZ?"

Eski yönetici Hüseyin Yücel 'Her yönetici 1 milyon Euro versin, borç kapanır' dedi. Ben de kendisini aradım ve 'Madem öyle neden siz vermediniz de burada insanları 6 ay parasız bıraktınız' dedim.

"DEMİRÖREN 3 MİLYON NAKİT BAĞIŞ YAPTI"

Yıldırım Demirören ve ailesi 3 milyon TL nakit bağış yaptı. Cemil Kazancı sponsorluk dışında bu rakama yakın bir karam bağışladı. Onları da onore etmek istiyorum. Beko ailesi, Aksa gibi zor günde yaramıza olan birçok insan ve kurum var.

"BEŞİKTAŞ YOK OLURSA ÇOK ÜZÜLÜRÜZ"

Beşiktaş gibi koca çınar yok olursa, Allah göstermesin ama hepimiz çok üzülürüz. Ayın 9'unda TV programı yapacağız. İş insanlarını arayacağız. Tahmin ediyorum bu kampanya bittiğinde hedeflerimize ulaşacağız. Az seviyede başladık ama bağışlar artacak.

"UÇAK İNDİRMEYE GELMEDİK"

Allah izin verirse seneye şampiyon olacağız. Buraya 3-5 milyon euroluk oyuncuları taşıyan uçakları indirmeye gelmedik. Altyapıya daha fazla önem vereceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz.

"MAHKEME, 'KAYIP YOK' DEMİŞ"

Fulya ile ilgili 6-7 sene önce dava açılmış ve mahkeme 'Beşiktaş'ın kaybı yoktur' demiş. Bu iş o zaman kapanmış. Sadece 'Del Bosque ve Matteo Ferrari davalarında dernek kayba uğratılmış ve ibra geçersiz sayılabilir' demiş. Hürser Tekinoktay, Bırakmam Seni kampanyasını açıkladığı gün, 'Gidin Fulya davasıyla' ilgilenin diyerek projemizi sabote etmeye çalıştı.

"BURAK, LILLE'E GİTMEK İSTEDİ"

Prensip olarak Burak Yılmaz ile el sıkıştık ve belki bugün bitireceğiz. Burak Yılmaz, Lille'e gitmek istedi, şu an kendisiyle kontrat detayları konuşuluyor. Bittiği zaman kamuoyuyla paylaşacağız.

"EKONOMİM BUNU KALDIRMIYOR"

Bazı futbolcular Türkiye'de yüksek maaş alıyor. Bize bu rakamlar ağır geliyor. Emeklerine saygısızlık yapmıyorum. Demek ki yöneticiler de o gün, öyle takdir etmiş ve anlaşmışlar. Ancak benim ekonomim bunu kaldıramıyor. Kimseyi bilmemem, kendi ekonomik şartlarıma göre harekete ederim.

"YABANCI SINIRI YORUMU"

Yabancı konusunda sosyal medyada cımbızlanmış bir durum var. Yabancı sayısının zaman içerisinde, belirli bir miktarda düşmesi gerektiğini söyledim. Sergen Hoca'nın 'Yarısı tribünde, yarısı sahada' tepkisine de katıldığımı söyledim. Bu çelişki değil. 10 tane oyuncu alma hakkım varsa, neden bir kısmını tribünde ya da kenarda oturtuyorum? Bana bu yönde eleştiri yapanları çoğu troll! Bazıları gerçek, onlara da saygı duyuyorum. Trollere, taraftarlarımız dikkat etsin. Ben onların başkanı ve ağabeyiyim. Ben bir gün öyle, bir gün böyle konuşmam. 10 yabancı olacaksa 10'u oynasın, 8 olacaksa 8'i sahada oynasın. Bana göre 8 yeterli, aşağıya da düşmesin. 8'in altına düşeceğini sanmıyorum. Sanırım 8'in altına düşecek diye bir açıklama yok, tam bilmiyorum. Kararda '8 alabilirsin ama sahada 6 olur' maddesi varsa, bu olmaz, mantıklı değil.

"GÖKHAN VE CANER OYNAMAK İSTİYORSA EKONOMİMİZE GÖRE DEVAM EDERİZ"

Gökhan Gönül ve Caner Erkin oynamak istiyorsa, ekonomik şartlarımız belli ve devam ederiz. Şartlarımız uymuyorsa, bir başkası daha fazlasını veriyorsa, saygı duymamız lazım.

"SERGEN HOCA, ATIBA'NIN KALMASINI İSTİYOR"

Sergen Hoca, Atiba Hutchinson'ın kalmasını istiyor. Erdal Torunoğulları yarın ya da öbür gün kendisiyle görüşecek. Umarım el sıkışırlar.

"TÜM TRANSFER HABERLERİ YALAN"

Şu anda tüm transfer haberleri yalan! Benim kadrom dolu, gidecekler olursa, yerlerine adam bakacağız. Eğer gitmiyorlarsa, yerlerine adam alamam.

"KİMSE UÇUK BİR ŞEY BEKLEMESİN"

Transfer politikamızı, mevcut ekonomimize yapacağız. Artı olarak gidenlerin yerine birilerini almak için yapacağız. Gidenler bile daha belli değil. Burak Yılmaz ile bile hala teknik detayları görüşüyoruz. Şampiyonlar Ligi için transferlerimiz bir seviye fark edebilir. Kimse uçuk kaçık şey beklemesin. Araya güçlü santrfor, orta saha ve stoper için elimiz açık olabilir.

"AVRUPA'DA EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDERİZ"

Biz keşke ikinci olabilseydik. Trabzonspor'un alacağı ceza ile Avrupa'ya giden bir takım olmayı Beşiktaş arzulayamaz! Beşiktaş çok farklı bir camia. Süleyman Seba, şampiyonluk uçağında başka takım futbolcusu var diye 'Sevinmeyin' diyen bir başkandı. 'Trabzonspor ile geliri paylaşın' demek komik! 'Daha önce ligler oynanmasın, Avrupa'ya biz gidelim, parayı getirelim ve paylaşalım' dedik. Ancak lig oynandı. Şimdi eğer biz Avrupa'ya gidersek, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz.

"UEFA YANLIŞ YAPTI"

Yayıncı kuruluştan henüz ödeme alamadık. Yayıncı kuruluş önümüzdeki seneler için indirim istiyor ve gerekçesi pandemi. Biz de futbolculardan indirim istiyoruz ama 'Bize ne?' diyorlar. UEFA kural koyucu olmasına rağmen bu pandemi döneminde kural koymadı. 'Karşılıklı görüşün' diye bir şey çıkardı. UEFA, futbolcu sendikası olmuş ve bundan rahatsızım. Kulüpler olmazsa, bu futbolcular ne yapacak? Kontratları anladık da bir pandemi başlamışz, dünyada yer yerinden oynamış, insanlar aylarca sokağa çıkamamış. Futbolcular 'Bize ne?' diyor da dönün tribüne bakın, taraftar mı var? UEFA yanlış yaptı, futbolcuları korudu ama kulüpleri düşünmedi.

"RUIZ GİTTİ DE ELNENY NEDEN GİTMEDİ?"

Galatasaray'da Henry Onyekuru, Fenerbahçe'de Max Kruse, bizde de Victor Ruiz gitti. Pandemi dönemine kadar paralar ödendi. Victor Ruiz'in yerinde olsam 'Pandemi döneminde paramı alamadım, pandemi diye bir şey yoktur, tanımıyorum' deseydi, doğruyu söylemiş olurdu. 4 maç kaldı, gitti. Muhammed Elneny neden gitmedi çocuk? Mart, Nisan, Mayıs ödemesi yapamadık çünkü kasamıza giren para yok! Bağış kampanyasıyla, geçen senenin bonservis ödemelerini yapıyoruz. Adem Ljajic'İn 4,5 milyon euroluk bonservisi duruyor, Kevin N'Koudou'nun 4 milyon euroluk bonservisi duruyor. Restaurantlarda olur ya 'Ben yedim, babam ödesin' durum aynen öyle.

"BİRÇOK SPOR KANALIMIZ VAR, MAÇ YAYINLARINI BİZ YAPALIM"

Kendi imkanlarımız, TRT'miz var, A Spor var, birçok spor kanalımız var. Biz yapalım bu işi. Kulüpler birliği olarak bir vakıf kuralım ve bu işi yapalım. TV kanallarının masraflarını verelim, kalan parayla biz geçinelim. Bu rekabeti yaratamazsak, her gelen indirim ister. Neden bunu istiyorlar, çünkü rakipsizler. 50-100 milyon euro koyarız, şirketi kurarız ve gideriz TRT'ye 'Birlikte yapalım' deriz. Onlar masraflarını alır, biz de kalan parayı bölüşürüz. Yayıncı kuruluş rakibi olmadığı için sürekli 'İndirin' diyor. Kulüpler Birliği'nde bu yayın işini gündeme getirdim, yine getireceğim.

"NEDEN YÖNETİMİ YENİLEYEYİM?"

Arkadaşlarımla çalışıyorum ve mutluyum. Kimi yönetici 500 bin, kimi 350 bin, kimi 1 milyon verdi. Ben de 3-4 milyon euro verdim. Herkesin Beşiktaş için bir hissiyat var. Neden ben yönetimi yenileyeyim? Eğer biri çıkıp, 'Ben adayım, sen kazayla geldin ve senden daha iyi Beşiktaş'ı yöneteceğim' derse, seçime giderim. Eski yönetimden bazıları sürekli troll hesaplar, sürekli toplantılar... Nedir derdiniz, beni indirmek mi? O zaman neden gittiniz? anlaşılamayan bir kargaşa var. Sanırım şunu diyorlar 'Biz göreve gelmeyeceğiz ama seni de başarılı yaptırmayacağız.' Bekleyin, seçim gelince aday olun.

"NE GEREKİRSE YAPACAĞIM"

Kolumu kırdım, Kovid oldum ve dinlenemiyorum. Şimdi 100 milyon TL lazım ve bunu bulmaya çalışacağız. 3-5 gün ve bir hafta çok önemli. Bulacağım her para şu an çok önemli, ben de elimden geleni yapacağım. Maddi ve manevi ne gerekirse yapacağım.

"KÜME DÜŞMEYİ KALDIRALIM DEDİM, WHATSAPP GRUBUNDA ELEŞTİRİLDİM"

Pandemi döneminde ligin oynanmış bu halinde düşmenin olmasını istemiyorum. Küme düşmeyi kaldıralım. Gerçekten neler yaşandığını ben biliyorum. Pandeminin verdiği darbelerle küme düşen kıymetli şehir takımları var, kalsınlar. Üç takım fazla olsun, beraber oynayalım. Başkanların olduğu WhatsApp grubunda eleştirildim, haklıydılar. Bu sene bitmeden açıklama yaptım, haklıydılar. Ancak Kayseri, Ankara ve Malatya düşmesin.