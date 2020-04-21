Ahmed Arif kimdir, nereli? Ahmed Arif şiirleri, sözleri

Ahmed Arif şiirlerinde hayatl gücü ön plandadır. Hasretindne Prangalar Eskittim şiiri Ahmet kaya tarafından şarkı olarak seslendirildi. 1927 yılında Diyarbakır'da doğan Ahmed Arif, Ankara'da yalnız yaşadığı evinde yaşamını yitirdi.

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AHMED ARİF KİMDİR?

Arif, 23 Nisan 1927'de Diyarbakır'ın Hançepek semtinde dünyaya geldi. Okuma yazmayı ilkokuldan önce anaokulunda öğrendİ, ortaokulu Urfa'da okudu. Asıl adı Ahmet Hamdi Önal olan şair, Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudu. 1940-1955 yılları arasında farklı dergilerde yayınladığı şiirlerinde kullandığı kendine has lirizmi ve hayal gücüyle Türk edebiyatındaki yerini aldı.

ŞİİRLERİ, HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM KİTABINDA TOPLANDI

İlk şiiri Seçme Şiirler Demeti Dergisi'nde 1940'da yayımlanan Arif'in, şiirlerinin toplandığı tek kitabı Hasretinden Prangalar Eskittim 1968'de yayımlandı. Türkiye'de en çok basılan kitaplar listesinde yer alır. Ahmet Kaya, Cem Karaca gibi sanatçılarca birçok şiiri bestelendi.

Ahmed Arif, Ankara'da yalnız yaşadığı evinde 2 Haziran 1991 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

AHMED ARİF ŞİİRLERİ

Akşam Erken İner Mahpushaneye

Anadolu

Ay Karanlık

Sen Hep Şerefinle Yaşarsın Baba [kaynak belirtilmeli]

Bu Zindan Bu Kırgın Bu Can Pazarı

Diyarbekir Kalesinden notlar ve Adiloş Bebenin Ninnisi

Hani Kurşun Sıksan Geçmez Geceden

Hasretinden Prangalar Eskittim

İçerde

Kara

Karanfil Sokağı

Leylim Leylim

Merhaba

Otuz Üç Kurşun

Sevdan Beni

Suskun

Unutamadığım

Uy Havar!

Vay Kurban

Yalnız Değiliz

Kara