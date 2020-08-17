Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Türkiye'nin çatısı konumunda olan 5137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala kamp yapılan alan adeta çöplüğe döndü.
17.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:12
Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılar her yıl Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştiriyor. Bu tırmanış sırasında beraberinde götürdükleri gıda ürünlerini tükettikten sonra çöplerini kamp alanlarına atan dağcılardan geriye ise çöp yuvasını aratmayan görüntüler kalıyor.
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Bir vatandaş tarafından Ağrı Dağı'nın 4 bin 200 metre yüksekliğindeki kamp alanında çekilen görüntülerde, dağın tepe noktalarının çöplük yuvasına döndüğü görülüyor.
"BUNU HANGİ BELEDİYE TOPLAYABİLİR?"
Görüntüleri çektikten sonra sosyal medya hesabından paylaşan bir dağcı paylaşımının altına ise şu notu düştü: "Ağrı Dağı 4200 metre kamp alanı. Dağcılar da bunu yaparsa işimiz çok zor. Bunu hangi belediye toplayabilir. 2003 de zirve yapmıştım. Götürdüğümüzü geri getirdik. Zor değil."