Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde geçtiğimiz günlerde ağaçta fotoğraflanan vaşak, bu sefer otların arasında pusuda iken görüntülendi. Vaşak kendisini görenlerle göz göze geldikten sonra hızla kaçtı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA AĞAÇTA FOTOĞRAFLANDI

Alınan bilgiye göre, Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için tüm dünyada koruma altında bulunan vaşak,geçtiğimiz hafta içinde bir ağacın üzerinde fark edilerek fotoğrafı çekildi.

AVI İÇİN PUSUDAYKEN GÖRÜLDÜ

Bugün ise, ilçeye bağlı Kavalcık köyü sınırlarında vaşağı hayvanlarını otlatan Alican Karul ve Sidar Havin tesadüf eseri fark etti. Otların arasında avlanmak için pusuya yatan vaşağın o anlarını cep telefonu ile görüntülendi. Otların arasında kalkan vaşak, kendisinin görüntüsünü çekenlerle göz göze geldikten sonra hızla bölgeden uzaklaştı.