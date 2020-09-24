Ağabeyli Göleti tamamlanınca milli ekonomiye her yıl 3,7 milyon lira kazandıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden Ağabeyli Göleti'nin tamamlanması ile 2 bin 830 dekar tarım arazisinin sulanmasının mümkün olabileceğini ve bölge insanına ek gelir sağlanacağını ifade etti.

"MİLLİ EKONOMİYE YILLIK 3,7 MİLYON LİRA GELİR SAĞLAYACAK"

Göletin temelden 24.55 metre yükseklik ve 1,49 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip oluğuna işaret eden Yıldız, "Ağabeyli Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 700 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.