Ağabeyli Göleti milli ekonomiye her yıl 3 milyon 700 bin lira kazandıracak

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden Ağabeyli Göleti'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine her yıl 3 milyon 700 bin lira kazandırılacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden Ağabeyli Göleti'nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine her yıl 3 milyon 700 bin lira kazandırılacağı belirtildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tek madalyalı şehir Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Ağabeyli Göleti'nde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Yıldız, Ağabeyli Göleti'nin tamamlanması ile 2 bin 830 dekar tarım arazisinin sulanmasının mümkün olabileceğini ve bölge insanına ek gelir sağlanacağını ifade etti.

Göletin temelden 24.55 metre yükseklik ve 1,49 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip oluğuna işaret eden Yıldız, "Ağabeyli Göleti'nin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artarak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 3 milyon 700 bin lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, ayrıca çalışmalar kapsamında gölette yapılan ve yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün