Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Antalya'nın Kepez ilçesinde, 30 yaşındaki şahıs tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
10.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:41
Antalya'nın Kepez ilçesinde, M.K. (30) tartıştığı ağabeyi İ.K'yi (35) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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BIÇAKLAYARAK YARALADI
Olay, Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. M.K. ile nakliyeci olan ağabeyi İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, ağabeyini bıçaklayarak yaraladı.
KURTARILAMADI
Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İ.K, kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.K. ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.