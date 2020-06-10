Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Antalya'nın Kepez ilçesinde, M.K. (30) tartıştığı ağabeyi İ.K'yi (35) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BIÇAKLAYARAK YARALADI

Olay, Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. M.K. ile nakliyeci olan ağabeyi İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, ağabeyini bıçaklayarak yaraladı.

KURTARILAMADI

Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İ.K, kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.K. ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.