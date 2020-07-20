Aracın motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aracı ile Zafer Mahallesi TOKİ mevkisinde seyir halindeyken önüne çıkan yılanı ezmemek için duran Uğur Küçük, yılanın aracın motor bölümüne girdiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanın aracın motor kısmında olduğunu tespit etti. Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan yılan doğaya bırakıldı.

ZARAR VERMEMEK İÇİN ARACI YOLUN KENARINA ÇEKTİK

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yolda seyir halindeyken önümüze çıkan yılanı ezmemek için durduk. Daha sonra yılanın aracımızın içerisine doğru girdiğini fark ettik. Biz de zarar vermemek adına aracımızı yolun kenarına çektik ve itfaiye ekiplerini aradık. Onlar da yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya saldı." diye konuştu.