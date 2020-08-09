Afganistan'da bombalı saldırıda 8 sivil öldü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

09.08.2020 20:13 | Son Güncelleme: 09.08.2020 20:16

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde akşam saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Argistan ilçesinin Şin Nerey bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Aryen, saldırıda 8 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.