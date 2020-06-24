Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, adres sormak için girdiği oto tamircisinde 1 metre derinliğindeki kanala düşen Mehmet Akbulut, yaralandı.

BİR ANLIK DALGINLIK PAHALIYA PATLADI

Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisine adres sormak için gelen Mehmet Akbulut, bir anlık dalgınlık sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akbulut'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Akbulut, tedaviye alındı.