Adres sormak için girdiği tamirhanede kanala düşen vatandaş hastanelik oldu

Antalya'da adres sormak için girdiği oto tamircisinde bir anlık dalgınlığı sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düşen vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla apar topar hastaneye kaldırıldı.

24.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:30

Antalya'nın Alanya ilçesinde, adres sormak için girdiği oto tamircisinde 1 metre derinliğindeki kanala düşen Mehmet Akbulut, yaralandı.

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BİR ANLIK DALGINLIK PAHALIYA PATLADI

Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisine adres sormak için gelen Mehmet Akbulut, bir anlık dalgınlık sonucu 1 metre derinliğindeki tamir kanalına düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Akbulut'u ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Akbulut, tedaviye alındı.