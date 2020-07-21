Adli Tıp Kurumu önünde Pınar Gültekin'in ailesinin acı bekleyişi

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cesedi ormanlık alanda bulundu. Gültekin'i bulmak için yürütülen çalışmalar Menteşe ilçesi Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Arama sonucunda bir varilin içerisinde Gültekin'in cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, her şeyi itiraf etti.

YAKINLARI ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE BEKLİYOR

Öte yandan Pınar Gültekin'in cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumunda bekletiliyor. Gültekin'in annesi, ablası, yakınları ve okul arkadaşları ile bazı STK temsilcileri Adli Tıp Kurumu önünde bekliyor.

5 GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu.