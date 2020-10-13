Kedilere işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Adana'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde harabe binada bir kişinin, kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü.

Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINI İSTEDİ

Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine, çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar, şüphelinin yakalanmasını istedi.

ŞAHIS YAKALANDI

Halil Ç. (37), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı C¸evre, Dogˆa ve Hayvanları Koruma Bu¨ro Amirligˆi ekiplerince yakalandı.

İŞKENCE YAPTIĞINI KABUL ETTİ

Sorgusunda, kedilere iple işkence yaptığını kabul ettiği öğrenilen Halil Ç.'ye 'hayvana işkence' suçundan 947 TL idari para cezası uygulandı.