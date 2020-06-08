Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı

Büyükada'da Adalar Belediye binası önüne gelen pompalı tüfekli bir şahıs belediye binasına ateş açtı. 71 yaşındaki bir vatandaşın evinin suyu kesildiği için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi ancak CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, olayın arazi meselesi olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu'nun ardından açıklama yapan Adalar Kaymakamlığı, Kaftancıoğlu'nu yalanladı.

Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz sakinlerinden 1950 doğumlu M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediye hizmet binasına 7 el pompalı tüfekle ateş etmiştir" ifadelerine yer verildi.

"SALDIRI, SULAR KESİLDİĞİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Adalar Kaymakamlığı, sabah saatlerinde Büyükada'da belediye binasına bir şahsın pompalı tüfekle ateş açtığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün saat 06.00 sıralarında Adalar Belediye binasına gelen ilçemiz sakinlerinden 1950 doğumlu M.Ş. adlı şahıs, evinin suyunun kesilmesi nedeniyle belediye hizmet binasına 7 el pompalı tüfekle ateş etmiştir. Binanın camlarında maddi hasar meydana gelmiştir.

Şahıs olayda kullanılan tüfek ile birlikte ele geçirilmiş olup, konuya ilişkin başlatılan Adli işlemler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Saldırıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu "Adalar Belediyesi'ne yapılan saldırının sebebi kişinin suyunun kesilmesi değil, kendisine ait olmayan bir araziye kaçak olarak yaptığı yere su bağlatamamasıdır" diye yazdı.