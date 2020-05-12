Acun Ilıcalı, Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

AA'dan geçen habere göre, Survivor 2020 yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve ekibin bir kısmı, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla 14 Mayıs'ta İstanbul'a gelecek ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün karantinada tutulacağı iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Survivor'dan elenen yarışmacılar, program ekibinin bir kısmı ve bölgedeki Türkler, yarın Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkacak.

ACUN ILICALI DÖNMÜYOR, EKİBİ İSTANBUL'A GELECEK

Acun Ilıcalı ise Türkiye'ye dönmeyecek ve Dominik'te kalmaya devam edecek. Yurt dışından yapılan tahliyeler kapsamında Ilıcalı ve ekibi de Türkiye'ye dönüyor. "Survivor 2020" yarışma programının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Survivor ekibi ile bölgedeki vatandaşları tahliye edecek THY uçağı, 14 Mayıs'ta İstanbul'a iniş yapacak.

KYK YURDUNDA 14 GÜN KALACAKLAR

Dominik Cumhuriyeti'nden tahliyesi planlanan yaklaşık 250 Türk vatandaşı KYK yurtlarında 14 gün gözlem altında tutulduktan sonra Kovid-19 bulgusuna rastlanmaması durumunda evlerine uğurlanacak.