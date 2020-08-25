Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı transfer etti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Fortuna Sittard, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. Hollanda temsilcisi, Süper Lig'den bir transfer yaptı ve Kayserispor'dan Ben Rienstra'yı renklerine bağladı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı açıklamada Sittard'ın bu hamlesini kamuoyuna duyururken "Ben Rienstra Sittard'a gitmek üzere. Kulüpler olarak anlaştık" dedi.

"HAYAL SATMAK İSTEMİYORUM"

Erciyes Dağı'nda düzenlenen 19 Yaş Altı Futbol Turnuvası'nın açılışı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gözbaşı, transfer sürecini değerlendirdip "Hem stopere hem kanat oyuncularına hem de forvete ihtiyacımız var. Bu yıl lig uzun sürecek. Sakatlıklar, cezalar olabilir. Bu yüzden yedek oyunculara ihtiyacımız var. Biz hiç durmadan gece gündüz bu takım için çalışıyoruz. Biz elimiz kalbimizde değil, arkamıza yaslanarak izleyebileceğimiz bir takım oluşturmak istiyoruz. En az maliyetle en verimli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Bizim de gönlümüz yıldız oyuncu getirmekten yana ancak belirlenen bir harcama limitimiz var. O yüzden ben hayal satmak istemiyorum. Üç yıllık bir plan yaptık. Aşama aşama daha güzel günlere gideceğiz. Geçmişe takılmadan önümüze bakıyoruz. Bütün şehrin sahip çıkmasıyla güzel şeylerin konuşulduğu bir Kayserispor hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.