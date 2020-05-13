Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı

Acun Ilıcalı'nın klasikleşen Instagram canlı yayını Türkiye'de yeni bir rekora ulaştı. Daha önce Ünlüler Takımı ile yaptığı canlı yayını 600 bin kişinin üzerinde kişi izlemişti. Bu kez de Gönüllüler ile canlı yayın gerçekleştiren Ilıcalı'nın kişisel Instagram hesabındaki yayınına 1 milyonu aşkın kişi katıldı.

SOSYAL MEDYA TARİHİNE GEÇTİ

Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışması olan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de heyecan katsayısı günden güne artarken, Acun Ilıcalı, bu yıl sosyal medyada Instagram canlı yayınları başlatmıştı.

Öncesinde Ünlüler Takımı ile birlikte canlı yayın açan Acun Ilıcalı, bu kez de Gönüllüler Takımı'nı yayına dahil etti ve yayını 1 milyondan fazla kişi takip etti. Yarışmacıların kendisine yöneltilen soruların cevaplandığı 1 milyon kişilik yayın Türkiye rekoru olarak sosyal medya tarihine geçti.