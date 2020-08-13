Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kadroyu güçlendirmek için Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin iki hollandalı oyuncusunu transfer etmek istiyor. Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen'in peşine düşen Ilıcalı, takımının yeni sezona güçlü girmesini istiyor.

21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Beijnen'in gelecek yaza kadar Ankara ekibi ile sözleşmesi bulunuyor. Aynı şekilde santrafor Mats Seuntjens'in de 2021 yazına kadar sözleşmesi var.

KAYSERİSPOR'UN HOLLANDALI FUTBOLCUSUNA DA KAFAYI TAKTI

Fortuna Sittard takımı, Kayserispor'un Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı transfer etmek istiyor.

Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard, beyaz sezon ilan edilen geçtiğimiz sezonda ligi 16. sırada tamamladı.