Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde satın aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer yapmak için kolları sıvadı. Ilıcalı, Gençlerbirliği'nin Hollandalıları Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen'in peşine düştü.

Geçtiğimiz haftalarda Hollanda takımı Fortuna Sittard'ı satın alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kadroyu güçlendirmek için Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin iki hollandalı oyuncusunu transfer etmek istiyor. Mats Seuntjens ve Mike van Beijnen'in pe