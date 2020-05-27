Acun Ilıcalı, en büyük pişmanlığının ne olduğunu açıkladı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığının; babasını kaybettiği trafik kazasında babasının kullandığı arabayı kullanmamak olduğunu söyledi. Acun, o anları kelimeler boğazına düğümlenerek paylaştı.

27.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:08

İnsanları eğlendiren programlarla milyonlarca kişinin evine giren Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığıyla ilgili yürek burkan sözler söyledi.

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YouTube'da Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk olan Ilıcalı'ya Twitter üzerinden "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi neymiş?" sorusu yöneltildi.

"KEŞKE O ARABAYI BEN KULLANSAYDIM"

Ünlü televizyoncu bir süre duraksadıktan sonra bu soruya şu cevabı vererek bu sefer izleyenleri duygulandırdı: "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım, ailem Bodrum'a giderken trafik kazası geçirdi. O gün arabayı ben kullanmak isterdim. İki araba gidiyorduk, babam kendi arabasıyla yola çıktı. Normalde arabayı hep ben kullanırdım, onları önden yollamak en büyük pişmanlığımdır. Keşke, o arabayı ben kullansaydım."

Cüneyt Özdemir de bu sözlerin ardından "Bir kez daha başın sağ olsun" dedi.