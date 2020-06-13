Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile fotoğrafını "Gemisini kurtaran kaptan" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

13.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:40

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile fotoğrafını kişisel İnstagram hesabındaki hikaye bölümünde paylaştı.

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Sarı lacivertlilerin Kayserispor galibiyetine göndermede bulunan Ilıcalı, Emre için "Gemisini kurtaran kaptan" yorumunda bulundu.

İşte o paylaşım;