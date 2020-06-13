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Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile fotoğrafını "Gemisini kurtaran kaptan" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

13.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:17

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile fotoğrafını kişisel İnstagram hesabındaki hikaye bölümünde paylaştı.

Sarı lacivertlilerin Kayserispor galibiyetine göndermede bulunan Ilıcalı, Emre için "Gemisini kurtaran kaptan" yorumunda bulundu.

İşte o paylaşım;

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan
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