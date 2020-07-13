ABD'yi sallayan çocuk ticareti skandalı sonrası Türkiye'deki e-ticaret sitelerindeki fiyatlar kafa karıştırdı

Kaçırılan çocukların şifreli bir şekilde e-ticaret siteleri aracılığıyla satıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası Türkiye'deki bazı alışveriş sitelerinde de çocuk kıyafetlerinin fahiş ücretlerle satılması kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

TÜRKİYE'DE 290 BİN LİRAYA ÇOCUK KABANI SATILIYOR

Özellikle koronavirüs salgını sonrası mağazalara olan ilginin azalması vatandaşlarımızı alışveriş sitelerine yöneltti. Gıdadan giyime kadar birçok ihtiyacını bu sitelerden karşılayanların dikkatini son dönemlerde bazı internet sitelerinde çocuk kıyafetlerindeki fahiş fiyatlar çekti. Ürünlere ilişkin ekran görüntüsünü alıp sosyal medyadan paylaşan vatandaşlar, 290 bin lira fiyat yazılan bu ürünlerin neden bu fiyata satıldığı sorusunu sormaya başladı. ABD'deki çocuk ticareti skandalının yankıları sürerken Türkiye'deki böyle bir olayın patlak vermesi sonrası vatandaşlar yetkililerden konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyor.

OLAY İLK OLARAK ABD'DE PATLAK VERDİ

ABD'de kaybolan çocuklarla aynı isme sahip ürünlerin on binlerce dolar fiyatla 2002 yılından beri mobilya ve ev eşyaları satan Amerika merkezli bir e-ticaret sitesi olan Wayfair'de satışa sunulması dünya gündemini bir anda değiştirdi. Wayfair skandalı, ilk olarak bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşım sonrası patlak verdi. Paylaşılan videoda, Wayfair üzerinden satılan lüks dolaplara, çekmecelere, yastıklara ve diğer ürünlere kaybolan çocukların isminin verildiği ve bu ürünlerin değerinin onlarca kat üzerinde fiyatlarla satıldığından bahsediliyor.

TESADÜFÜN BU KADARI

Örneklerle açıklamak gerekirse yukarıdaki görsel, Wayfair'de satılan iki kapılı basit bir dolabı gösteriyor. Başka sitelerde 300 dolara satın alınabilen ancak Wayfair'de 10.899,99 dolar ücret ve Anabel 5 ismiyle listelenen bu dolabın, ABD'de 13 Mayıs'tan beri kayıp olan 14 yaşındaki Anabel Wilson ile ilgisi olduğu düşünülüyor.