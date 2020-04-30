ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle en çok can kaybının kayda geçtiği ülke olan ABD, daha önce ölümcül salgının insan yapımı olduğunu iddia etmişti. Ancak ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) tarafından yapılan yeni araştırma ile söz konusu iddialar yalanlandı. DNI, koronavirüsün ''insan yapımı'' olmadığı ve ''genetiğiyle oynanmadığı'' sonucuna ulaştığını açıkladı.

"BİLİMSEL VERİLER HEMFİKİR"

DNI'dan yapılan açıklamada, ''İstihbarat Topluluğu, Kovid-19 virüsünün insan yapımı veya genetik olarak değiştirilmediğine dair bilimsel verilerle hemfikir'' ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "salgının kaynağının enfekte hayvanlarla temas ya da bir Çin laboratuvarında kaza sonucu ortaya çıkıp çıkmadığının ise araştırıldığı" belirtildi.

TRUMP YÖNETİMİ, VİRÜSÜN KAYNAĞININ ÇİN OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Trump yönetimi, virüsün kaynağının Çin'in Vuhan kentindeki bir bulaşıcı hastalık laboratuvarı olabileceğini iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün nereden çıktığının kesin olarak belirlenebilmesi için Çin'e, dışarıdan uzmanların Vuhan'daki laboratuvara girmesine izin vermesi çağrısı yapmıştı.

ÇİN, İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Pompeo, ''Vuhan Viroloji Enstitüsünün vahşi hayvan pazarından sadece birkaç kilometre uzakta olduğunu biliyoruz.'' ifadesini kullanmıştı.

Çinli yetkililer ise söz konusu iddiaların ''asılsız'' olduğunu belirtmişti.

ABD'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs vaka sayısı şu anda ABD'de 1 milyon 64 bine ulaştı. ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 62 bine ulaştı. ABD'nin New York kentinde ise vaka sayısı 300 bin olurken, yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bine ulaştı.