Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı

ABD Türkiye'deki, vize işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Kararın gerekçesi ise İstanbul'daki ABD vatandaşlarına yönelik olası terör saldırıları ve kaçırma girişimleri olabileceğine dair alınan 'güvenli bilgiler' gösterildi.

"GÜVENİLİR RAPORLAR ALINMIŞTIR"

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar almıştır" denildi.

"KALABALIKTAN KAÇININ"

ABD vatandaşlarına, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edildi. "Kabalıktan kaçının, yabancıların uğrak yerlerinde tetikte olun" uyarısı yapıldı.

ABD'nin Türkiye'deki Büyükelçilik ve Konsolosluk binalarında ABD vatandaşı olan ve olmayanlara yönelik tüm vize hizmetleri de geçici olarak askıya alındı.