Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı
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Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı

23.10.2020 15:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:52

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine dair güvenlik uyarısı yayımladı. Uyarıda, Türkiye'deki ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenirken, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Açıklamada vatandaşların kalabalıkta bulunmaması vurgulandı.

ABD Türkiye'deki, vize işlemlerini geçici olarak askıya aldı. Kararın gerekçesi ise İstanbul'daki ABD vatandaşlarına yönelik olası terör saldırıları ve kaçırma girişimleri olabileceğine dair alınan 'güvenli bilgiler' gösterildi.

"GÜVENİLİR RAPORLAR ALINMIŞTIR"

Büyükelçiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türkiye'deki ABD Büyükelçiliği, ABD Başkonsolosluğu dahil olmak üzere İstanbul'da ABD vatandaşlarına ve yabancı uyruklulara yönelik potansiyel terör saldırıları ve adam kaçırma olaylarına ilişkin güvenilir raporlar almıştır" denildi.

"KALABALIKTAN KAÇININ"

ABD vatandaşlarına, büyük ofis binaları veya alışveriş merkezleri dahil olmak üzere Amerikalıların veya yabancıların toplanabileceği yerlerde daha dikkatli olmaları tavsiye edildi. "Kabalıktan kaçının, yabancıların uğrak yerlerinde tetikte olun" uyarısı yapıldı. Açıklamada ayrıca, Ankara, İstanbul, Adana ve İzmir'deki ABD misyonlarının görevlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı

ABD'nin Türkiye'deki Büyükelçilik ve Konsolosluk binalarında ABD vatandaşı olan ve olmayanlara yönelik tüm vize hizmetleri de geçici olarak askıya alındı.

Son Dakika! ABD, Türkiye'deki vize işlemlerini terör gerekçesiyle askıya aldı

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Haber Yorumları (18)
S 400: S 400 hazımsızlığı olabilir
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MEHMET: abd s-400 ve karabağın intikamını almak için her naneyi yemeye razı olduğunu göstermeye başladı.
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JOHN WAYNE: ABD senede beş on kez bu tarz mektuplar yayınlar, bir şey olursa biz söylediydik denilsin diye. Haber olsun, torba dolsun, başka bi şey değil.
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