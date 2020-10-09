Koronavirüse yakalanan Trump'ın başkanlık görevi tehlikede! Demokratlar tasarı sundu

Pelosi, Kongrede basın toplantısı düzenleyerek, Anayasa'nın 25. ek maddesine dayanan söz konusu tasarıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından başkanlık görevini tam olarak yerine getirip getiremediği konusunda endişelerinin olduğunu belirten Pelosi, Beyaz Saray'a "konu hakkında şeffaf olmadığı" gerekçesiyle tepki gösterdi.

"BU TASARI TRUMP'A YÖNELİK BİR ŞEY DEĞİL"

Pelosi, tasarıda öngörülen komisyonun bu konuda çalışmalarda bulunacağını kaydederek, "Bu tasarı,Trump'a yönelik bir şey değil. Kendisi zaten seçim günü halkın yargılamasıyla yüzleşecek ama yaşananlar gelecekteki başkanlar için bir süreç oluşturmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tasarının 3 Kasım'daki Başkanlık seçimiyle herhangi bir alakasının olmadığını savunan Pelosi, amaçlarının devlet istikrarının devam edebilmesi için başkanın kapasite olarak yeterli seviyede olduğu konusunda Amerikan halkına bir güvence vermek olduğunu belirtti.

"BİR VEKALET PLANINA İHTİYAÇ VAR"

Bununla birlikte tasarıyı hazırlayan Anayasa Profesörü Vekil Jamie Raskin de Pelosi'ye destek vererek, "Koronavirüs salgını bizlere başkanın görevini yapamaması durumunda bir vekalet planına ihtiyaç olduğunu gösterdi." dedi.

Başkanın görevini sürdüremeyecek duruma gelmesi halinde yapılacakları belirleyen Anayasanın 25. ek maddesinde, "Başkan Yardımcısı, Başkanın kabinesinin çoğunluğu ya da Kongrenin bir organı, Başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu bildirebilir." ifadesi yer alıyor.